Предприятия и организации, имеющие право на бронирование работников, повторно проверят на соответствие критериям критической важности для экономики.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление Кабинета министров, принятое 22 октября.

Как указано в документе, по результатам проверки орган, проводивший перепроверку на соответствие предприятия критериям критической важности, принимает одно из двух решений:

о несоответствии критериям и упразднении статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

о соответствии критериям определении предприятия критически важным.

По итогам проверки при выявлении необоснованного бронирования право на отсрочку от мобилизации может быть отменено.

Напомним, до 15 ноября в Украине должны провести аудит критически важных предприятий, получивших такой статус от органов местного самоуправления. Аудит инициирован Владимиром Зеленским. В Минобороны заверяли, что на время аудита критических предприятий бронирование работников приостанавливать не будут.

Мы подробно рассказывали, почему решили приостановить бронирование и как это связано с активизацией уличной мобилизации.