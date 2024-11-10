Волонтёру Сергею Стерненко не только выписан штраф за нарушение правил воинского учёта, но он также отправлен и на прохождение военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщил Приморский ТЦК Одессы.

"Сергей Стерненко не сообщил о ряде важных деталей, значительно изменяющих понимание ситуации. В частности, он уже посетил Приморский РТЦК и СП, где:

оплатил административный штраф за нарушение правил воинского учета;

направлен на военно-врачебную комиссию (ВВК)", – сообщает центр комплектования.

Также ТЦК осуждает заявление Стерненко, что волонтёру таким образом мстят за критику военных структур.

"Такие обвинения безосновательны и имеют целью вызвать симпатию у общественности и сформировать негативное впечатление о работе ТЦК и СП", – говорится в сообщении.

О том, прошёл ли Стерненко медкомиссию или нет на данный момент неизвестно.

Однако, как мы уже писали, ранее волонтёр оформил себе инвалидность по зрению. Сначала он получил инвалидность второй группы (что соответствует фактической потери трудоспособности). Затем – инвалидность третьей группы.

Поэтому прохождение ВВК будет показательным с точки зрения того, действительно ли Стерненко имеет такие проблемы со зрением, которые препятствуют его службе в армии, либо же оформление инвалидности прошло с нарушениями или было фиктивным.

Последнее время Стерненко регулярно появляется в очках. Но, если посмотреть его прошлые видео, там он очки не носил.

Напомним, недавно разразился скандал с тем, что прокуроры массово оформляли себе инвалидность, что давало им право не идти на фронт. Этот скандал стал поводом для отставки генпрокурора Костина.

Напомним, ТЦК Одесчины объявил Стерненко в розыск, заявляя, что тот не явился по повестке.