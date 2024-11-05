В Одессе местный активист Демьян Ганул пристал с претензиями к мужчинам на блокпосту ТЦК, где раздавали повестки.

Видео инцидента Ганул опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам активиста, у него самого проверили учетные данные, и во время проверки его "заинтересовали люди в форме без опознавательных знаков". По его предположению, это те "представители гражданских организаций, которых время от времени задерживают из-за продажи удостоверений, которые вроде бы дают отсрочку".

На кадрах Ганул сначала потребовал от этих людей в военной форме показать документы, называя их титушками. Они отказались это делать. Потом к Ганулу подошел мужчина, который показал удостоверение работника ТЦК на имя младшего сержанта Мусаева. При этом мужчина говорил на русском языке. Ганул потребовал от военного перейти на украинский, но тот отказался, заявив, что он из Мариуполя.

Активист "пообщался со старшим этого мобильного блокпоста, передал свои впечатления и попросил, чтобы в форме были только военные, а не те, кто под них косит".

Что за люди в военной форме были на посту, так и не прояснилось. Возможно, это, как и предположил Ганул, "добровольные помощники" полиции, которые уже давно в Одессе и в других городах помогают ТЦК проводить принудительную мобилизацию. Подробно о них мы писали в большом материале.

Напомним, Ганул - известный в Одессе участник разнообразных акций. В сентябре он разбил изображение Владимира Ленина и знак золотой звезды на памятном барельефе. Наряд патрульной полиции составил на Ганула и двух его сообщников административный протокол за совершения мелкого хулиганства.

А летом Ганул и его подельники сильно избили фитнес-тренера, оскорбившего военного. Впоследствии этот тренер заявил, что его насиловали.