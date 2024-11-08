В распоряжении "Страны" оказалось постановление Приморского районного ТЦК Одессы о наложении штрафа на активиста-праворадикала Сергея Стерненко.

Документ подтверждает, что Стерненко не прибыл по повестке и определен ТЦК в качестве нарушителя воинского учета (в просторечье — уклонистом).

На Стерненко завели административное дело и наложили штраф в размере 17 тысяч гривен, обязав выплатить его в течение 15 дней.

Ранее Стерненко выложил скриншот из своей учетной записи в приложении "Резерв+" и заявил, что не находится в розыске, не является уклонистом и правил воинского учёта не нарушал. А уже на следующий день, 8 ноября, как заявили военкомы, он прибыл в Приморский ТЦК Одессы и оплатил штраф.

Сам Стерненко утверждает, что повестку ему направили не по его адресу, и связывает эту историю со своей критикой в адрес командования ВСУ в эфире YouTube от 27 октября.

В то же время, как следует из документов ТЦК, повестка ему была выписана гораздо раньше. И по ней он должен был явиться 16 сентября.

Напомним, позавчера "Стране" стало известно, что один из одесских ТЦК объявил радикала в розыск за уклонение от мобилизации.

Сегодня ТЦК подтвердил, что Стерненко оштрафовали за нарушение правил воинского учёта.