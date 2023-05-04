Бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко объяснил, почему он не воюет на фронте. По его словам, он более эффективен в роли волонтера.

Об этом он сказал в интервью изданию "Украинская правда.

Стерненко сообщил, что с начала вторжения вместе с товарищами по организации "Гонор" он выполнял боевые задачи.

"Моя группа работала с артиллеристами: помогала им становиться в круговую оборону, защищала их позиции, чтобы они могли безопасно работать. Когда россиян выбили из Киевщины, встал вопрос, что подразделение будет дальше делать. Я общался с командиром. Командир сказал: "Занимайся обеспечением подразделений, в том числе нашего". И я продолжил волонтерскую деятельность, которой занимался и до полномасштабного вторжения", - рассказал он.

По его словам, у него сейчас возникает желание мобилизоваться.

"Но мне кажется, что я сейчас на своем месте более эффективен. Если меня мобилизуют или появится такая необходимость в связи с ухудшением военно-политической ситуации в стране, я обязательно вернусь", - заявил он.

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А в январе спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук не смог назвать случаев, чтобы кто-то из детей народных депутатов пошел на фронт.