На фронт пошли 2 нардепа (из 423 членов парламента). Это народные депутаты Украины Роман Костенко и Роман Лозинский.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

"Как минимум, двое народных депутатов воюют на передовой - Костенко и Лозинский", - заявил Стефанчук.

При этом они посещают заседания Верховной Рады и комитеты.

Случаев, чтобы кто-то из детей парламентариев пошел на фронт, Стефанчук назвать не смог.

Напомним, ранее Кабмин принял постановление о запрете выезда чиновников и нардепов за границу без уважительных причин.

Тем временем война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. В Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.

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