Министр юстиции Денис Малюська опубликовал фото со спикером парламента Русланом Стефанчуком в платной камере СИЗО.

Соответствующее фото министр обнародовал у себя на странице в Facebook.

"Мы (законодательная и исполнительная ветви власти) к этому готовились задолго до того, как это стало мейнстримом. Напомню, что оплатить платную камеру в СИЗО можно на сайте онлайн дома юстиции. Подарочный сертификат тоже в продаже", - написал министр.

Напомним, платные камеры в киевском СИЗО заработали в 2020 году. За сутки в такой камере с заключенных брали 2 000 гривен, комфортные условия на неделю и месяц обходились в 8 000 и 12 000 грн соответственно. Позже такие камеры появились и Одесском СИЗО.

Ранее мы сообщали, что заключенным украинских СИЗО хотят предоставлять платные услуги по улучшению бытовых условий. В частности, руководству СИЗО хотят разрешить использовать различные технологии, которые усилят надзор за заключенными и минимизируют вероятность их побега. В частности, видеокамеры.

Также мы разбирались, что происходит в украинских тюрьмах во время отключения света.