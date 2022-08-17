Глава Минюста Украины Денис Малюська анонсировал масштабные сокращения в структуре государственного ведомства. Об этом он написал у себя в Facebook, обозначив процесс термином "нормализация заработных плат".

По словам Малюськи, урезать начали с верхов: уменьшили количество заместителей министра юстиции (минус три должности), количество межрегиональных управлений юстиции (4 вместо 8), количество заместителей руководителей межрегиональных управлений (в два раза), количество подчиненных организаций (объединение госпредприятий, институт права и последипломного образования присоединили к национальному научному центру и т.п.).

Следующим этапом станет сокращение среднего и нижнего звена, а также поэтапная разаттестация работников.



Тем, кого сокращение не коснется, Малюська не советует радоваться, поскольку нагрузка будет больше и никто не застрахован от последующей "нормализации".

Как писала "Страна", в конце июля Малюська сообщил о переговорах с Латвией о конфискации золотовалютных резервов РФ в пользу Киева.

Ранее Малюська показал лагерь для пленных россиян, где они занимаются деревообработкой и могут смотреть украинское ТВ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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