Во вторник, 31 января, в Украине идет уже 342-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, мы подробно рассказывали в итогах за 30 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

31 января

08:24 Вчера было пять массированных обстрелов Очакова Николаевской области, сообщают власти региона.

Удары были в 08:57, 09:07, 10:38, 11:57 и 12:02 - по акватории и населенному пункту Очаковской общины.

Разрушены и повреждены административные здания, жилые дома и хозяйственные сооружения.

08:16 Утренняя сводка "Института изучения войны" (США) по ситуации в Украине:

1. Наступление в ближайшие месяцы является наиболее вероятным планом действий России. Предположительное направление - Луганская область.

2. Заявление группы "Вагнера" о захвате Благодатного к западу от Соледара подтверждается кадрами с геолокацией от 29 января. Россияне также замечены на трассе Бахмут-Северск южнее Благодатного.

3. Поселок Водяное под Авдеевкой, судя по видео, которые оттуда поступают, оккупирован примерно с 16 января.

4. Россияне пытаются захватить шахту "Южнодонбасская" северо-восточнее Угледара, чтобы окружить населенный пункт.

07:40 В Одессе продолжаются экстренные отключения света, в Киеве и Днепре - стабилизационные графики, сообщает ДТЭК.

07:00 Сводка Генштаба ВСУ на утро 31 января. Главное:

1. Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях. И безуспешные наступательные действия в Авдеевском и Новопавловском направлениях.

2. Отражены атаки россиян в районах населенных пунктов Новоселовское и Белогоровка Луганской области. А также Ямполовка, Спорное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещеевка, Ивановское, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Угледар Донецкой области.