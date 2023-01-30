Подводим итоги 341-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Зеленский в своем вчерашнем обращении охарактеризовал ситуацию на Донбассе как "очень жёсткую".

"Ситуация очень жёсткая. Бахмутское, Угледарское и другие направления в Донецкой области - это постоянные российские штурмы, попытки прорвать нашу оборону. Враг не считает людей, и, несмотря на большие потери, сохраняет высокую интенсивность атак", - заявил Зеленский.

По его мнению, Россия планирует затянуть войну, истощая силы Украины. В этой связи президент обратился к международным партнёрам с призывом быстрее поставлять необходимое вооружение.

Сегодня утром Генштаб сообщил, что противник ведёт наступление на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Отражены атаки в Белогоровке Луганской области, а также - в Ямполовке, Раздоловке, Васюковке, Парасковиевке, Бахмуте, Ивановском, Клещеевке, Курдюмовке и Озаряновке Донецкой области.

Отметим, что Курдюмовка и Клещеевка к югу от Бахмута, по заявлениям россиян, ими контролируется уже давно. И том, что в районах этих населенных пунктов Украина говорит о боях, может свидетельствовать о контратаках ВСУ.

В целом ситуация на Бахмутском направлении на данный момент изменилась мало. Россияне по-прежнему пытаются пробиться к Парасковиевке и Красной горе (к северо-востоку от Бахмута), а также атакуют Красное и Ступочки к юго-западу (трасса на Константиновку).

Захват Красного важен для россиян с точки зрения наступления на Часов Яр - главный логистический узел для ВСУ под Бахмутом.

В самом Бахмуте "вагнеровцы" штурмуют на восточной окраине в Забахмутовке и у мясокомбината.

Под Угледаром, как пишут в "ДНР", ситуация также изменилась мало и сейчас находится в состоянии дистанционных артобстрелов. Ситуацию усугубляет нелетная погода и сложности для аэроразведки.

Россия продолжает ротацию своих войск в Беларуси. Накануне туда были переброшены новые военные, а прошедшие обучение подразделения вернулись в РФ, чтобы вскоре отправиться на фронт, заявляют в Госпогранслужбе.

"Рядом с нашей границей мы не отмечаем перемещения ни военной техники, ни личного состава этих подразделений", — заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, общее количество российских военных в Беларуси сейчас составляет примерно девять тысяч человек.

В Курскую область РФ перебросят дополнительный контингент российских войск, сообщил местный губернатор Роман Старовойт.

"В ближайшие несколько дней на территорию региона прибывает дополнительный контингент. Поручения даны, необходимо оказать всестороннюю поддержку, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы", - заявил он.

По данным российского "Коммерсанта", дополнительные войска перебрасывались в регион уже дважды - весной и осенью прошлого года. Кроме того, на территории Курской области действуют центры подготовки ЧВК "Вагнер".

Продолжаются точечные обстрелы. В Харькове вчера вечером пострадал жилой дом в центре города. Погиб один человек, еще трое пострадали. Завалы разбирали всю ночь, дом полностью эвакуирован.

Сегодня под обстрел вновь попало Курахово (подконтрольная Украине часть Донецкой области, недалеко от Марьинки). Ранен человек, повреждены два многоэтажных и три частных дома.

Также телеграм-каналы публикуют фото последствий обстрела неподконтрольной Горловки Донецкой области. По данным местных "властей" повреждены частные и многоквартирные дома, больница, телецентр и детский сад.

Во второй половине дня сегодня взрыв произошел в Днепре. Пока нет официальной информации, что это было - работа ПВО или прилет.

Сроки для уклонистов

В украинских судебных реестрах стали появляться вердикты за уклонение от мобилизации. Они дают представление о том, как она в Украине проходит.

Так, Ахтырский межрайонный суд Сумской области назначил 3 года лишения свободы гражданину, который не прибыл для отправки по месту несения службы. Мужчина - младший лейтенант запаса, прошел медкомиссию, но не явился по повестке на место несения службы.

На суде обвиняемый заявлял, что медкомиссию провели "для галочки", а на момент получения повестки он был на лечении из-за болей в колене. Тем не менее, после прохождения лечения служить обвиняемый отказался, а медкомиссию, которую считает незаконной, оспаривать не стал.

Он был признан виновным по ст.336 УК Украины (Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период).

Но выносятся не только обвинительные, но и оправдательные приговоры. Так, в Черкасской области суд оправдал мужчину, который не прибыл в военкомат по телефонному звонку.

Мужчина говорит, что собирался прийти, однако в оговоренный день ему позвонили опять и сказали, что ехать уже никуда не нужно. Сотрудники военкомата же говорят, что после первого звонка не могли ему дозвониться. Перед этим ему вручалась повестка, но на другие даты.

Суд постановил, что виноват военкомат, который нарушил процедуру оповещения призывника и оправлял его.

Тем временем военкоматы осваивают разные ноу-хау, чтобы вручать повестки. В Запорожье сотрудники терцентра комплектования пришли для этих целей в один из спортклубов. Судя по видео, их не пустили дальше ресепшена.

На своей странице в Instagram клуб призывает перестать "кошмарить" таким образом бизнес, у которого и так "дела не ахти". "Если завтра парни перестанут ходить, остерегаясь повесток, спортзал закроется", - пишет руководство клуба.

Позже этот пост был удален, зато появилось сообщение, что руководство "до сих пор отгребает" за свое заявление.

Правда, некоторые "ноу-хау" по вручению повесток официально осуждаются командованием. В Оперативном командовании "Юг" прокомментировали инциденты в Одессе, где призывников "ловят" на скорых.

"Продолжаются служебные проверки по нецелевому использованию служебного специализированного транспорта, некорректному поведению сотрудников. Эти факты пресечены и строго осуждены командованием Сил обороны. По результатам проверок будут приняты меры воздействия в соответствии с степенью вины", - говорится по итогам совещания командующего силами обороны юга Андрея Ковальчука с руководителями территориальных центров комплектования.

Ранее одесские телеграм-каналы опубликовали видео, на котором мужчины в военной форме грузят человека в машину "Скорой помощи".

Военные перспективы

Сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о позитивных сигналах от Польши - по поводу передачи Украине истребителей. По его словам, Варшава готова передать их Киеву в координации с НАТО.

Что такая координация - основное условие Польши, подтвердил и ее премьер Матеуш Моравецкий.

Журналисты спросили Моравецкого, будет ли Варшава так же отстаивать отправку в Киев самолетов и ракет, как это было с танками "Леопард". Премьер ответил на это, что было не только давление со стороны поляков, "но также и договоренности с Соединенными Штатами".

Иными словами, отмашку должны дать США. Которым в данном случае вряд ли нужны польские лоббисты, поскольку самолеты F-16 производит Америка, а не Германия, на которую в истории с танками нужно было надавить.

Иными словами, пока решение о поставках самолетов не примут американцы, любые позитивные сигналы от Польши не имеют ключевого значения.

В Британии сегодня заявили, что их танки Challenger могут прибыть на передовую на Украине до лета или в мае. Об этом сообщил министр обороны Бен Уоллес. То есть в Украину первыми прибудут скорее всего "Леопарды" (в Германии говорили о первой партии поставок в конце марта).

Как видим, Лондон и Вашингтон не слишком торопятся с поставками танков. Несмотря на то, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению.

"Мы видим, что они готовятся к новому наступлению, что они мобилизуют больше солдат, более 200 000 человек, а возможно даже больше. Что они активно наращивают вооружение и боеприпасы", - , заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Украина же продолжает говорить, что обещанного количества танков ей не хватит для весеннего контрнаступления. Замглавы МИД Андрей Мельник заявил, что для этого Украине нужно по крайней мере 300 танков и 500 боевых машин пехоты.

"Речь идет о том, что мы бы хотели на это первое контрнаступление, которое готовится, это весеннее, нам нужно, чтобы было ну по крайней мере 300 танков, и где-то 500 боевых машин пехоты. И плюс для этого надо готовить военных, это тоже болезненная тема" , – сказал он.

Но непонятно, будет ли весной поставлена хотя бы половина из запрошенных Украиной объемов. Сегодня по этому поводу выпустил пессимистические выкладки "Институт изучения войны".

Задержки западных вооружений несколько раз за войну срывали контрнаступления Украины, когда была такая возможность. Это способствовало затягиванию конфликта, пишет американская организация.

"Если бы цель Запада состояла в том, чтобы сократить период войны, ускорив освобождение Украиной оккупированной территории", то характер западной помощи должен был фундаментально измениться с июня 2022 года. Речь о переводе ВСУ полностью на натовское вооружение, пишет "Институт".

"Исчерпание запасов систем времен холодной войны ясно указывало на то, что Западу придется перевести Украину на полную зависимость от западных систем", - говорится в анализе.

Не сделав этого к тому моменту, как российское наступление забуксовало, Запад добился того, что ВСУ не смогли развить успех осенних контрнаступлений. Поэтому россияне получили возможность перегруппировать свои силы.

"Многие факторы, без сомнения, способствовали тому, что Украина не смогла продолжить контрнаступательные операции после Херсона, но неспособность Запада предоставить необходимую технику была, безусловно, ключевой. Таким образом, эта неудача позволила россиянам частично вернуть себе инициативу в войне", - пишут военные эксперты.

При этом ошибочные решения Украины также способствовали задержке контрнаступлений. "ISW не готова признать, что все украинские военные решения были оптимальными", - говорится в анализе организации. Но сами эти ошибки не называются.

Основной вывод отчета - Украине как можно скорее нужно предоставить все необходимые средства для наступления, иначе война будет снова затянута.

"Институт" считается близким к Пентагону и Госдепартаменту США, то есть так или иначе отражает точку зрения отдельных правящих кругов. В то же время другие элитные группы активнее говорят о компромиссном решении, которое учитывало бы интересы России.

На эту тему высказался вчера экс-госсекретарь США Майк Помпео. Он заявил, что война несет ежедневные риски для Америки - а именно опасность применения тактического ядерного оружия.

"Нам нужно найти решение, которое имеет две особенности. Во-первых, оно должно быть приемлемо для российского народа и украинского. Во-вторых, нужно найти решение, которое было бы долговечным", - сказал Помпео в ходе ток-шоу политических новостей Дэйва Рубина.

По его словам, "у Америки есть возможность проявить свою силу, не солдат, летчиков или моряков, сделать это быстро и со значимым результатом". Здесь Помпео, по-видимому, говорил о силе дипломатии.

Заявления о наступлении РФ

На этом фоне продолжают звучать заявления о грядущем наступлении России.

Только сегодня на эту тему высказались и генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы видим, что они готовятся к новому наступлению, что они мобилизуют больше солдат, более 200 000 человек, а возможно даже больше. Что они активно наращивают вооружение и боеприпасы", - сказал Столтенберг.

А Зеленский заявил, что "Россия очень хочет какого-то большого реванша. Но я думаю, что им не удастся обеспечить свое общество каким-то положительным результатом наступления. Я уверен в нашей армии. Я думаю, мы будем их всех понемногу останавливать, разбивать и готовить свое большое контрнаступление".

О скором наступлении России пишут и западные СМИ и эксперты (хотя и не все - часть экспертов в этом сомневаются) и заявляют представители украинской власти.

Секретарь СНБО Данилов, например, считает, что это наступление будет приурочено к годовщине вторжения 24 февраля.

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк недавно описал стратегию победы Украины, в которой центральное место занимает скорое наступление российской армии, после провала которого, как считает Подоляк, в России начнётся внутренняя дестабилизация.

При этом официальные российские лица о наступлении не говорят даже намеками. Но это естественно, не означает что оно не готовится (о подготовке прошлогоднего вторжения в Москве также ничего не говорили и даже его отрицали до самого последнего момента).

Будет ли наступление России в реальности?

1. Как уже писала "Страна", с точки зрения России даже удержание нынешних завоеваний в Украине будет победой. Потому что это будет означать закрепление захвата части украинских территорий, включая стратегически важный сухопутный коридор в Крым. Другими словами, наступление для РФ не является "обязательной программой". "Обязательной программой" для россиян является не допущение нового успешного наступления ВСУ.

2. Вполне возможно, что Путин хотел бы увеличить размеры завоеванной территории. А также, если получится, нанести стратегическое военное поражение Украине, чтоб заставить ее принять свои условия мира, либо, как минимум, чтоб Украина согласилась заключить перемирие по линии фронта, которая, де-факто, станет границей между двумя странами. И с этой точки зрения попытка нового масштабного наступления, теоретически, возможна. Причем даже в ближайшее время (до того, как Украина получит танки и прочую бронетехнику).

3. Но для того, чтоб оно имело хоть какие-то шансы на успех, Россия должна обладать значительным численным превосходством и решить свои военно-технические и организационные проблемы в части, например, насыщения войск ударными беспилотниками и высокоточным оружием, резким улучшением связи, разведки и скорости принятия решений, преодолением наступающего снарядного голода. Пока нет признаков, что эти проблемы в значительной степени решены. Кроме того, если достоверна цифра в 150 тысяч мобилизованных, которых, как заявлял Путин, отправили на фронт, то этих сил также явно недостаточно для масштабных наступательных действий. Но эта цифра не факт, что достоверна. Вполне может быть, что мобилизовано гораздо больше людей, чем утверждается официально. Однако достоверных данных по этому поводу нет.

4. Отдельный вопрос - где это наступление должно быть, чтоб Россия имела хотя бы теоретические шансы на стратегический перелом в войне? Ведь если даже россияне смогут захватить всю Донецкую область, либо отодвинуть линию фронта от сухопутного коридора в Крым, то это не будет означать стратегического поражения Украины. ВСУ продолжат сопротивление на новых рубежах. Кроме того, как показывает опыт войны, россиянам (за исключением первых двух-трех недель после вторжения) никогда не удавалось быстро прорывать фронт. Бои за каждую деревню, как правило, идут месяцами. В связи с этим часто всплывают версии о том, что армия РФ готовится ударить вне нынешней линии фронта. А именно - по Киеву (со стороны Беларуси) или по Харькову (со стороны Белгорода). Однако в любом случае этот удар не будет неожиданным. Создание ударных группировок там будет зафиксировано заранее. Но пока они там, как заявляет украинское командование и западные источники, не наблюдаются.

5. Если подытожить, то признаками подготовки россиян к крупным наступательным операциям будет появление информации о сосредоточии их крупных ударных группировок (пока такой информации, повторимся, нет, хотя исключать, то, что она появится в ближайшее время, конечно же нельзя). До тех же пор можно будет говорить о продолжении нынешней тактики РФ - попытка и далее наступать на отдельных участках фронта на Донбассе (Бахмут, Авдеевка, Марьинка, Угледар), а также активная оборона с периодическими попытками "прощупать" позиции ВСУ на других фронтах (как это регулярно происходит в Запорожской области и на линии Сватово-Кременная) в надежде найти там слабые места, где можно было бы попытаться развернуть наступление. И, в целом, подготовка к отражению наступления ВСУ, которое многие прогнозируют на весну. И уже по его итогам РФ, возможно, и будет определяться со своими дальнейшими планами.