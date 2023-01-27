Кабинет министров, во исполнение Указа президента и решения СНБО, принял постановление о запрете выезда чиновников, народных депутатов, судей и правоохранителей за границу без уважительных причин.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки. Выехать за границу для переговоров, для лечения, по уходу за несовершеннолетними детьми - можно. Кататься на отдых - нет", - сообщил Шмыгаль.

"Страна" сообщала, что указ президента о запрете чиновникам и нардепов на выезд из страны без уважительных причин в реальности не действует до принятия постановления Кабмина о конкретном порядке. Теперь оно принято.

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