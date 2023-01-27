Народный депутат Николай Тищенко, которого исключили из партии "Слуга народа" за поездку в Таиланд (и теперь хотят исключить из фракции), впервые публично прокомментировал скандал.

Соответствующий пост Тищенко опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам народного депутата, вины за собой он не чувствует. Тищенко заявил, что отправился во Вьетнам, а потом в Таиланд, выполняя приказ Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского об укреплении отношений со странами Азии и Африки.

Кроме того, Николай Тищенко сообщил, что в Таиланде встретился с королевской семьей.

Напомним, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в служебную командировку Николая Тищенко никто и никуда не отправлял.

При этом в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что народный депутат Николай Тищенко выехал в Таиланд согласно правилам пересечения границы, действующим на сегодняшний день.

Тем временем во фракции "Слуга народа" заявляют, что голоса за исключение из фракции Николая Тищенко после его поездки в Таиланд есть.