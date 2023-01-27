Народного депутата Николая Тищенко, оскандалившегося после поездки в Таиланд, исключили из фракции "Слуга народа".

Об этом сообщила спикер партии Юлия Палийчук по итогам внутрифракционного опроса.

"По результатам внутрифракционного опроса, начатого накануне, принято решение исключить Тищенко Николая Николаевича из состава депутатской фракции политической партии "Слуга Народа"", - написала Палийчук.

Напомним, вчера украинское посольство в Таиланде анонсировало встречу с Тищенко на территории королевства 27 января.

Вскоре после этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что после поездки в Таиланд Тищенко исключат из фракции и партии. Позже глава партии Елена Шуляк заявила, что из партии Тищенко уже исключили.

Источники "Страны" сообщают, что он уже давно уехал из Украины. Был в Европе, потом в Таиланде. Сам Тищенко заявил, что отправился во Вьетнам, а потом в Таиланд, выполняя наказ Верховного главнокомандующего Зеленского об укреплении отношений со странами Азии и Африки.

В Госпогранслужбе сообщили, что он выехал в Таиланд согласно правилам пересечения границы, действующим на сегодняшний день.