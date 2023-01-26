Народный депутат Николай Тищенко выехал в Таиланд согласно правилам пересечения границы, действующим на сегодняшний день.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Изменения к решению СНБО правительство должно разработать в течение 5 дней. А сейчас пропуск граждан через границу осуществляется исключительно в пределах норм законодательства Украины, регламентирующего Правила пересечения границы и действует на момент пересечения границы лицом", - сказали в пресс-службе пограничного ведомства.

Напомним, Николай Тищенко отправился в Таиланд. Об этом стало известно из анонса, опубликованного на сайте посольства Украины в Королевстве Таиланд. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Тищенко исключат из фракции и партии и, соответственно, снимут с должности заместителя председателя фракции.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что одобрила решение об исключении нардепа Николая Тищенко из партии.

При этом спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что нардепа Николая Тищенко не отправляли в командировку в Таиланд.

Кроме того, как писала "Страна", Николай Тищенко уехал из Украины еще несколько недель назад. Нардеп был в Европе, потом в Таиланде.