По ситуации с Николаем Тищенко, которого исключили из партии "Слуга народа" за поездку в Таиланд в разгар войны, появились новые подробности.

По данным источников "Страны", он уехал из Украины еще несколько недель назад. Нардеп был в Европе, потом в Таиланде.

Кстати, в прошлые года Тищенко регулярно выезжал с семьей на зимовку в Таиланд. В интервью СМИ рассказывал, что это давняя "семейная традиция".

Напомним, ранее сообщалось, что Николай Тищенко отправился в Тайланд. Об этом стало известно из анонса, опубликованного на сайте посольства Украины в Королевстве Тайланд.

В ответ на это, глава фракции Давид Арахамия заявил, что Тищенко исключат из фракции и партии "Слуга народа" и соответственно с должности заместителя председателя фракции.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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