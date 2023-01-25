Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение об ужесточении правил выезда за границу чиновников высшего ранга, высокопоставленных представителей правоохранительных органов, народных депутатов. Теперь это разрешено делать исключительно с целью служебной командировки.

В принципе это решение можно расценивать как ответ на недавние скандалы с отдыхом госслужащих за границей.

Но эксперты обращают внимание, что оно появилось в разгар резонансных коррупционных разоблачений и не менее громких отставок в эшелонах власти, что может быть неслучайно. И вполне возможно, что это не вся подоплека.

При этом само решение формально еще не действует. Кабмин должен в ближайшие дни разработать порядок его действия. Но в реальности запреты чиновникам на зарубежные поездки уже пошли по всей вертикали власти.

Подробности - в материале "Страны".

Только в командировку

О вводе новых правилах выезда за границу для чиновников и парламентариев объявил президент Владимир Зеленский. В вечернем видеообращении в понедельник, 23 января, глава государства сообщил, что по решению СНБО зарубежные поездки для должностных лиц будут возможны только в государственных целях.

"Подписал сегодня несколько важных указов. Есть принципиальное решение СНБО о выезде чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местной власти. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся. В пятидневный срок Кабмин должен разработать такой порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием могла быть только реальная служебная командировка", - заявил президент.

В тот же вечер Зеленский издал указ, которым ввел в действие данное решение СНБО.

В самом решении говорится о поставленной перед правительством задаче в пятидневный срок внести соответствующие изменения в правила пересечения государственной границы, а также перечисляются все категории граждан, для которых вводится новые требования.

Речь идет о самих министрах и их заместителях, руководителях центральных органов исполнительной власти, руководстве Офиса президента и других вспомогательных органов и служб, созданных президентом Украины, главе СБУ и его заместителях, членах Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, Счетной палаты, Центральной избирательной комиссии и других государственных коллегиальных органов, секретаре СНБО и его заместителях, народных депутатах, уполномоченном Верховной Рады по правам человека и его представителях, руководстве НБУ, постоянном представителе президента в Крыму и его заместителях, главах местных госадминистраций и их замах, судейском корпусе, включая судей КСУ, прокурорах, руководителях других госорганов, а также работниках, забронированных на период мобилизации и в военное время за органами государственной и местной власти.

СБУ поручено проверять законность решений всех органов власти о выезде граждан за границу.

На коротком поводке

По всей видимости, это решение СНБО - реакция на серию скандалов, связанных с отдыхом за рубежом (чаще всего роскошным) государственных служащих. Оказывается, что даже многим чиновникам-мужчинам не проблема выехать в другие страны по частным нуждам, тогда как для остального мужского населения (за редким исключением), не занятого на госслужбе, границы закрыты.

Много шума наделал, например, случай пресс-секретаря южного регионального управления погранслужбы Украины Иванны Плантовской, которая опрометчиво похвасталась в соцсетях фотографиями из новогодней поездки в Париж. Некоторые посчитали аморальным такое поведение должностного лица в воюющей стране.

Недавно произошел скандал с замгенпрокурора Алексеем Симоненко, которые, как сообщали СМИ, выехал на 10 дней к семье на отдых в Испанию, после чего был уволен.

При этом на историю с Симоненко нужно смотреть в контексте. О ней стало известно одновременно с другими громкими коррупционным разоблачениями во власти, за которыми последовали отставки (и не факт, что они закончились).

В отличие от обвинений в коррупции решение о новых правилах заграничных поездок для чиновников исходило от власти. Это вызвало подозрения в попытке отвлечь внимание от постоянных скандалов.

"Решение о фактическом запрете на выезд чиновникам - это попытка разбавить впечатление после всех разоблачений о сплошной коррупции во власти", - комментирует политолог Андрей Золотарев "Стране".

"У людей по всей Украине то и дело пропадают свет, вода и тепло. Мужчин не выпускают из страны. А кто-то вообще живет на линии фронта или в прифронтовой зоне. Я не говорю про действующую армию. И вот все они читают в Интернете или видят по телевизору, что чиновники катаются по заграницам явно не государственным делам и непонятно на какие деньги, даже еще фотографии с отдыха выкладывают в соцсетях. ОП решил сыграть на недовольстве общества таким явлением. Мол, посмотрите, теперь чиновники будут переносить тяготы войны со всем народом. Думаю, это получит народное одобрение, особенно на линии фронта. Президент показал, что готов принимать морально-политические решения. Ну и дисциплинировать чиновников тоже нужно. Дело идет к выборам, а история с запретом очевидно имиджевая", - полагает политолог Вадим Карасев.

Политическая подоплека, впрочем, может быть шире: теперь практически вся украинская элита находится "под колпаком" у властей.

"Президент посадил чиновников и, что даже более важно, народных депутатов, среди которых еще остались любители с ним фрондировать, на короткий поводок", - комментирует политолог Золотарев.

Вадим Карасев дополняет: требование выезжать за границу только с целью командировки может ограничить личные контакты оппозиции с западными центрами влияния и вообще депутатов - с выехавшими из страны олигархами.

"Мы видим еще одну попытку монополизировать каналы коммуникации с Западом. Олигархи также много времени проводят за границей, некоторые вообще там живут, не возвращаясь в страну. Вот чтобы к ним не ездили депутаты, выбираясь из страны под благовидными предлогами, выезд усложнили", - комментирует политолог "Стране".

К слову, в самой Раде, по наблюдениям "Страны", критическое настроение по отношению решения СНБО встречается даже у представителей пропрезидентского монобольшинства, а не только у оппозиционеров.

"Решение неоднозначное. У многих семьи за границей, и, конечно, они выезжали к ним при любой возможности. Одни за границей договариваются о помощи своим округам, и у некоторых это прифронтовые территории или зона боевых действий. Другие волонтерят для армии. Третьи, бывает, едут по приглашению западных партнеров. Теперь все это усложнится, обрастет бумажной волокитой. Ладно - депутаты. А если речь о прокуроре-женщине, у которой, например, ребенок с бабушкой за границей, и которая все равно не подпадает под мобилизацию, ей почему нельзя выехать? В общем хотели пойти навстречу народу, а получился популизм", - сетовал в разговоре со "Страной" народный депутат, попросивший об анонимности.

Отметим, что стоп-лист на выезд из страны существовал и до того. В него попадали и политики, и бизнесмены.

Так, в окружении одного крупного бизнесмена, который с начала войны находился в Украине, рассказали "Стране", что пограничникам была дана команда его не выпускать из страны.

"Через свои связи мы неоднократно просили руководителей Офиса президента временно разрешить выезд человека за границу. Однако, с Банковой каждый раз приходили однотипные смс из двух слов "нех@й шастать". Понятно, что пока бизнесмены в Украине - они идеальная "кормовая база" для чиновников и силовиков во время войны - в просьбах о финансовой "помощи" они отказать теперь не смеют", - говорит источник в окружении предпринимателя.

При этом власти, судя по всему, проводят работу по увеличению "кормовой базы". Так, недавно впервые после 24 февраля в Украину приехал известный нардеп-застройщик Вадим Столар, как говорят - по просьбе Офиса президента. После этого, при попытке уехать обратно за границу - его выпускать отказались (хоть он и имел право на выезд как отец трех несовершеннолетних детей).

"Теперь он будет сидеть в Киеве и делать все, что ему скажут на Банковой", - говорит источник.

Отметим, что пример Столара, скорее всего, станет крайне показательным для других нардепов, которые сейчас находятся за границей. Тем более после указа президента о запрете на выезд без служебной цели.

В ответ на это, не исключено, власти будут лишать таких нардепов-невозвращенцев гражданства, а затем и мандата депутата (по схеме уже отработанной на Медведчуке и Козаке).

Так, на днях в СМИ прошел слух (пока еще не подтвержденный) о том, что готовится указ о лишении гражданства ряда нардепов, ранее входивших во фракцию ОПЗЖ. В частности, Натальи Королевской и ее супруга Юрия Солода. Они не были в Украине после 24 февраля. Вместе с этим слухом появилась версия, что таким образом депутатов пытаются побудить вернуться в страну, чтоб не потерять гражданство и мандат.

Однако теперь, после истории со Столаром и указом президента, маловероятно, чтобы они захотели это сделать.