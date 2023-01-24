По данным источников "Страны", непосредственной причиной отставки Кирилла Тимошенко с поста заместителя главы Офиса президента стала полученная им и руководством ОП информация о готовящихся против Тимошенко подозрениях от НАБУ по ряду уголовных дел о коррупции.

"Дела расследовались последние несколько месяцев и сейчас подошли к стадии, когда велика вероятность объявления подозрения. Поэтому и было решено, что Тимошенко должен уйти ещё до того, чтоб не бросать тень на весь Офис. На это также наложился давний конфликт Тимошенко с главой ОП Ермаком, который своего зама, мягко говоря, не жаловал. А потому и защищать его особо не хотел.

Важно также то, что отставка эта произошла на фоне целого ряда коррупционных скандалов во власти, которые разгорелись в течение последней недели. И отставка Тимошенко, по поводу которого была ранее целая серия публикаций о его возможных коррупционных деяниях, будет подана как то, что власть реагирует на все эти скандалы, а не покрывает своих", - говорит источник.

Также по его данным, под угрозой увольнения по той же причине ещё один заместитель главы ОП, против которого в НАБУ начато расследование дела о нарушениях в декларировании.

Напомним, сегодня Зеленский уволил замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

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