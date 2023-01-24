Алексей Симоненко уволен с должности замгенпрокурора. Генпрокурор Андрей Костин подписал приказ о его увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в своем телеграм-канале.

Симоненко пришел в Офис генпрокурора в марте 2020 года после назначения заместителем Ирины Венедиктовой. До этого момента он работал в Службе безопасности Украины. После того, как Владимир Зеленский отстранил от должности Венедиктову Симоненко стал и. о. генпрокурора. А после назначения Костина он занял должность его заместителя.

Вчера журналист "Украинской правды" Михаил Ткач на своей странице в Facebook написал, что Алексей Симоненко был в 10-дневном отпуске в испанском городе Марбелья.

Вместе с тем, Зеленский запретил чиновникам, нардепам и правоохранителям выезд на отдых за границу.

Напомним, вчера Зеленский заявил о кадровых решениях и озвучил, кого они коснутся.

После чего, сегодня утром замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко объявил, что уходит в отставку. Уволить себя он просил по собственному желанию. После чего сегодня Зеленский уволил замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Кроме того, писали, что заместитель Резникова подал в отставку после скандала с закупкой продуктов для ВСУ по завышенным ценам. Его просьбу уже поддержал глава министерства обороны Украины.

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