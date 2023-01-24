На фоне скандала с закупками по завышенным ценам замминистра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Его просьбу уже поддержал глава министерства Алексей Резников.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение ВСУ. Он попросил уволить его, чтобы "не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".

"Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованы и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла", - говорится в сообщении.

Напомним, в своем расследовании в издании "Зеркало недели" журналист и основатель проекта "Наши гроши" Юрий Николов заявил, что Минобороны во время войны закупает продовольствие для ВСУ по ценам в несколько раз выше рыночных. Соглашение, по его словам, стоимостью 13,16 миллиарда гривен заключено 23 декабря 2022 года. Ведомство отрицало все обвинения.

Также сообщалось, что замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко объявил, что уходит в отставку. После этого Зеленский издал указ о его увольнении.