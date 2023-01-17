Алексей Арестович сказал, что не расстроен своей отставкой с поста советника Офиса президента.

Об этом он сообщил в эфире у Марка Фейгина.

По словам Арестович, теперь у него появится больше времени для занятия любимым делом - информационно-психологической поддержкой людей.

Арестович также добавил, что никакого конфликта с президентом и его офисом у него нет.

"Пока идет война - полная поддержка. После войны посмотрим", - сказал бывший советник Офиса президента.

Напомним, вечером 14 января Арестович заявил, что на дом в Днепре упала российская ракета после того, как ее подбила украинская ПВО. Это вызвало скандал и опровержения со стороны военного командования, заявившего, что российская ракета летела прямо в жилой дом и не сбивалась.

Сначала Арестович продолжал настаивать на своей версии, но вчера заявил, что "совершил серьезную ошибку".

Сегодня он написал заявление об уходе с должности советника Офиса президента.

"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку", - объяснил он свои действия.

В Офисе президента приняли отставку Арестовича.