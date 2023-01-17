Офис президента отправил своего советника Алексея Арестовича в отставку после того, как написал соответствующее заявление.

Увольнение Арестовича подтвердил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде".

По словам Никифорова, руководитель Аппарата Офиса президента Украины Мария Витушок подписала соответствующий приказ об увольнении Арестовича.

Напомним, Арестович сегодня напомнил, что ровно год назад уже увольнялся из Офиса президента. В прошлый раз он заявил об увольнении сразу с двух должностей: советника главы Офиса президента и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Тогда он говорил, что уволился "по личным причинам". Но при этом раскритиковал власть президента Владимира Зеленского.

Причиной увольнения в этом году стало заявление Арестовича о том, что на дом в Днепре упала российская ракета после того, как ее подбила украинская ПВО. Это вызвало скандал и опровержения со стороны военного командования, где говорят, что российская ракета не была сбита.

После этого Арестович заявил, что "совершил серьезную ошибку".

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