Алексей Арестович, комментируя нынешнее своё заявление об отставке, напомнил о своем предыдущем решении уйти из Офиса президента.

Об этом он написал в комментарии к своему посту об отставке.

"Прошлый раз, когда я ушел, через полтора месяца началась война. Посмотрим, что будет в этот раз", - написал он.

Напомним, в прошлый раз Арестович заявил об увольнении ровно год назад - тоже 17 января - и сразу с двух должностей: советника главы Офиса президента и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

В тот раз он говорил, что уволился "по личным причинам". Но при этом раскритиковал власть президента Владимира Зеленского.

Он написал пост, где обвинил высшее руководство в слабости - после того, как получившему подозрение Порошенко позволили спокойно вернуться из-за границы и "отбиться" от меры пресечения в суде, устроив попутно уличный мини-майдан.

Правда, уволился ли он тогда формально - непонятно до сих пор. На начало февраля прошлого года в ОП заявляли, что не получали от Арестовича заявлений об уходе. А после начала российского вторжения он сразу вернулся на Банковую и стал одним из главных ее спикеров.