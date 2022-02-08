Несмотря на публичное заявление экс-советника главы Офиса президента Алексея Арестовича об увольнении из ОП, на Банковой нет заявления о его отставке.

Об этом говорится в официальном ответе Офиса президента на запрос "Украинских новостей".

В Офисе президента заявили, что не получали заявление Арестовича об увольнении.

В то же время, говорить уверенно о том, что Арестович продолжает работу, тоже нельзя, так как в февральских списках советников главы Офиса президента Андрея Ермак (у него 26 советников и пять помощников) Арестовича нет.

Напомним, 17 января Арестович объявил, что он уволился с поста внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Перед этим он раскритиковал политику власти и обвинил Зеленского как в нарушении базовых предвыборных обещаний, так и в отходе от главных принципов. Арестович сказал, что нынешняя власть слишком "забюрократизировалась".

Также мы сообщали, что в украинской делегации в ТКГ спустя две недели после ухода Арестовича так и не нашли ему замену.