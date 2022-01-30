После отставки Алексея Арестовича в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе еще нет человека, который предметно выполнял бы функции спикера делегации.

Об этом заявил участник переговоров по урегулированию на Донбассе Сергей Гармаш в интервью "Радио Свобода" .

"С Арестовичем мне отлично работалось и, более того, накануне я читал стейтмент после ТКГ и нашел там очень серьезные ошибки. Среди них политические. И я считаю, что это как раз следствие того, что нет сейчас человека, который бы этим предметно занимался. Тем более, что поскольку Арестович был еще советником президента, он был такой коммуникацией, которая снимала напряжение в определенной степени. Потому мне его не хватает. Я надеюсь, что будет человек, который будет выполнять его функции", – объяснил Гармаш.

Напомним, Арестович уволился с поста внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе еще 17 января. Накануне он раскритиковал политику власти и обвинил Зеленского как в нарушении базовых предвыборных обещаний, так и в отходе от главных принципов. Арестович сказал, что нынешняя власть слишком "забюрократизировалась".

Позже Арестович прокомментировал свое увольнение. Главной причиной такого решения он назвал проявленная властью слабость в отношении Порошенко. По мнению экс-спикера украинской делегации, Порошенко должны были задержать прямо в аэропорту, а не сделав этого государство и власть показали свою слабость.