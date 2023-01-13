Советник Офиса президента Алексей Арестович уверен, что Украина будет получать новые виды техники, включая самолеты, но в недостаточном количестве.

Об этом он заявил в программе Марка Фейгина.

"До конца войны мы будем получать все новые и новые виды техники, включая авиацию, но все равно это будет меньше, чем нам нужно. И сильно меньше, чем нам хотелось бы", - сказал советник Офиса президента.

При этом он высказал мнение, что решения ближайшего "Рамштайна", который состоится 20 января, покажут, в каком направлении Запад будет мыслить в следующие полгода войны: в оборонительном или наступательном.

"Примерно я понимаю куда - туда же, куда и до "Рамштайна". И это не может не радовать, потому что видно, что войну они понимают верно. Только механизированные тяжелые подразделения могут быть устойчивы в обороне и эффективно действовать в наступлении. Ровно то, что нам надо. Большое спасибо. Только бы еще умножить хотя бы на три то, что они дают. При всей любви - они дают меньше, чем нам надо", - сказал Арестович.

На днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал западных партнеров за недостаточную военную помощь Украине.

Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц испытывает давление из-за необходимости принять решение о поставках танков Украине.