Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал западных партнеров за недостаточную военную помощь Украине.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте в понедельник, 9 января.

"Украина благодарна партнерам за их военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: никто не сделал достаточно, пока российские сапоги остаются на украинской земле", - написал Дмитрий Кулеба.

Ранее сообщалось, что Италия поставит военную помощь Украине не ранее февраля.

Также мы писали, что Германия пока не планирует передавать Украине танки Leopard 2.

Кроме того, "Страна" сообщала, что в январе состоится очередная международная встреча "Рамштайна" по поставкам оружия Украине.

Война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.