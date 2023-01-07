Правительство Финляндии готовит очередной, уже двенадцатый пакет военной помощи Украине, который должен быть утвержден в ближайшие недели.

Об этом в Twitter сообщил исполняющий обязанности министра обороны Финляндии Микко Савола.

"Финляндия поддерживает Украину. Мы готовим 12-й пакет помощи. Решения будут приняты в течение ближайших недель. Содержание помощи определяется совместно с Силами обороны с тем, чтобы не подорвать собственную обороноспособность", - написал он.

Глава финского Минобороны добавил, что из соображений безопасности Финляндия, как и до этого, не будет разглашать подробностей пакета военной помощи.

Ранее мы сообщали, что Финляндия рассматривает передачу Украине танков Leopard 2. Глава Комитета по вопросам обороны страны Антти Хаккянен заявил, что Финляндия должна передать Украине боевые танки Leopard 2, если подобная практика будет шире в Европе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.