В прошлом году Украина получила 32,1 миллиарда долларов внешней финансовой поддержки. Основную ее часть предоставили американцы и Евросоюз.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"Самая большая финансовая помощь поступила от Соединенных Штатов Америки – 12 млрд, Европейского Союза – 8 млрд, МВФ – 2,7 млрд , Канады – 1,9 млрд , Германии – 1,6 млрд. Кроме того, в 2022 году страна получила около 3,1 млрд благодаря размещению валютных ОВГЗ", - сообщила пресс-служба.

При этом, за минувший год международные резервы Украины уменьшились на 7,9%. Сейчас они составляют 28,5 миллиардов долларов, чего хватит примерно на четыре месяца оплаты необходимого Украине импорта.

Ранее мы писали, что проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение 44,9 миллиарда долларов на помощь Украине и союзникам по НАТО. Документ с такими цифрами уже внесли в Конгресс.

Тем временем война в Украине продолжается уже 318-й день. "Страна" следит за новостями 7 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 317-го дня войны. В Беларусь россияне продолжают демонстративно подтягивать войска и технику. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что РФ готова нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. США выделили Украине 3-миллиардный пакет помощи, куда впервые внесли 50 боевых машин Bradley, Германия пообещала, что предоставит Украине 40 бронетранспортеров Marder и одну систему ПВО "Patriot"

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.