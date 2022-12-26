Европейский банк реконструкции и развития поможет около 80 украинским предприятиям малого и среднего бизнеса покинуть наиболее пострадавшие от российского вторжения районы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Для этих нужд США и Швейцария выделили 2,4 млн евро целевого гранта.

Предприятия смогут претендовать на сумму до 30 тысяч евро.

Средства пойдут "на возмещение расходов, связанных с транспортировкой оборудования, сырья и готовой продукции, упаковкой, демонтажем, ремонтом, арендой и приобретением оборудования, использованием помещений (до одного месяца аренды), инженерные или ремонтно-строительные работы в помещениях для хранения оборудования и производства".

Согласно приведенным в релизе данным консалтинговой компании Advanter Group, за первые 75 дней войны украинские компании потеряли 64-85 млрд долларов "в результате уничтожения активов и нарушения нормального функционирования рынков".

Ранее мы писали, что потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году составят минимум 39,5 млрд долларов, а в случае неблагоприятного сценария могут достичь 57 млрд долларов.

Также мы сообщали, что МВФ одобрил программу по содействию привлечению донорского финансирования в Украину.