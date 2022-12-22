Представители стран "Большой семерки" заявили, что неформальный международный клуб продолжит покрывать срочные финансовые потребности Украины и уже собрал на бюджетную помощь в 2023 году 32 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Эта сумма включает 18 миллиардов евро от Евросоюза, гранты и кредиты отдельных стран и пакет поддержки от США.

Аналогичная сумма была собрана на текущий год, однако передана Украине еще не в полном объеме.

Поддерживать Украину в G7 обещают "столько, сколько потребуется", и анонсировали создание межведомственного Координационного совета доноров. Также "Семерка" призвала Украину и МВФ достичь скорейшего прогресса в согласовании объемной программы финансирования на следующий год.

Отдельно G7 отметила, что антироссийские санкции Запада не нацелены на продукты питания и удобрения.

"Мы намеренно разрешили свободный поток сельскохозяйственной продукции и сделали все возможное, чтобы свести к минимуму потенциальные негативные последствия и побочные эффекты для третьих стран", - говорится в заявлении клуба.

Между тем Россия заявляет, что экспорт российской сельхозпродукции и удобрений все равно блокируется из-за санкций, которые касаются перевозки грузов из России морем.

В середине декабря "Большая семерка" пообещала восстановить и защитить энергетическую и водную инфраструктуру Украины.

А на днях Всемирный банк выделил Украине кредит в 610 миллионов долларов на зарплаты и оплату коммуналки.