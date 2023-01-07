Следующая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 20 января.

Об этом сообщает Министерство обороны Германии.

"Вместе с нашими союзниками мы еще раз демонстрируем, что мы едины в поддержке Украины, действуя как единое целое и в тесной координации", - заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт по итогам телефонного разговора с американским коллегой Ллойдом Остином.

Напомним, что накануне США впервые дали зеленый свет поставкам в Украину боевых машин пехоты. Следом за Вашингтоном поставки аналогичной техники одобрил и Берлин. А Франция первой одобрила передачу Украине танков.

"Страна" разбиралась, почему Запад разморозил поставки БМП для ВСУ и переломят ли они ход войны.

Война в Украине продолжается уже 318-й день. "Страна" следит за новостями 7 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 317-го дня войны. В Беларусь россияне продолжают демонстративно подтягивать войска и технику. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что РФ готова нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. США выделили Украине 3-миллиардный пакет помощи, куда впервые внесли 50 боевых машин Bradley, Германия пообещала, что предоставит Украине 40 бронетранспортеров Marder и одну систему ПВО "Patriot"

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.