Россия разместила ядерное оружие в Крыму и Беларуси.

Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире телеканала FreeДом.

По его словам, информация о перемещении оружия в Украине отслеживают, разведданные есть, "так что неожиданностью это не станет".

Юсов добавил, что Беларусь и Крым рассматриваются Владимиром Путиным как территории для организации провокаций.

Осенью Александр Сырский заявлял, что Россия способна применить ядерное оружие по территории Украины.

Война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.