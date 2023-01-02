В арсенале РФ имеются все виды ядерного оружия - и тактическое, и стратегическое. Военная разведка Украины постоянно следит за его перемещением.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона.

"Во-первых, мы знаем все места хранения. Во-вторых, мы знаем количество и размещение носителей ядерного оружия именно тактического уровня. Мы следим за активными мероприятиями, которые может проводить или проводит двенадцатое главное управление министерства обороны РФ. Именно оно отвечает за подготовку и доставку ядерных зарядов в оружие", - сообщил он.

Скибицкий рассказал, что это не простой процесс, но "у нас есть опыт мониторинга и разведки стратегических и других учений именно ядерных сил, которые проводились начиная с 2014 года и раньше".

"То есть мы знаем все процедурные вопросы. Поэтому ГУР Минобороны Украины постоянно держит на контроле именно ядерную составляющую ВС России", - сказал Скибицкий.

Также он добавил, что в настоящее время возникает вопрос о состоянии тактических ядерных снарядов, поскольку они были изготовлены еще во времена СССР.

"Мы готовы, система оповещения есть, мы постоянно наблюдаем и пытаемся выявить все признаки, касающиеся подготовки к возможному использованию, развертыванию, а тем более перемещение на территорию ближе к Украине тактического и вообще ядерного оружия любого вида", - сообщил Скибицкий.

Напомним, ранее ГУР Минобороны сообщили, что Россия не планирует заканчивать войну в Украины и будет пытаться проводить новые наступления на фронте в 2023-м году.

Также мы рассказали, что Кирилл Буданов дал свой прогноз развития военной ситуации в 2023 году.