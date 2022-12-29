Ракетный потенциал российской армии постепенно истощается. Поэтому увеличиваются интервалы между массированными обстрелами.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Андрей Юсов.

"Можем заметить динамику увеличения интервалов между ракетными ударами и уменьшения количества ракет, которые были выпущены, по сравнению с первыми массированными ударами по энергетической инфраструктуре", - сказал Юсов.

Он добавил, что ракетный потенциал российской армии действительно уменьшается: противник не может поддерживать интенсивность атак и с точки зрения регулярности, и с точки зрения количества.

На днях глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что у РФ заканчиваются ракеты, которыми наносились удары по украинской энергетике.

"Того количества ракет, которое осталось – если взять чисто математически их расчеты, – хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет на два-три раза. И в принципе они закончатся вообще", - сказал Буданов.

"Страна" разбиралась, что известно о новой ракетной атаке по Украине, которая произошла сегодня утром.