Появились подробности ударов по Константиновке Донецкой области. Две ракеты попали в интернат, где расположен центр размещения переселенцев.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Четыре ракетных удара по Константиновке нанесли сегодня россияне. По предварительной информации, есть один раненый. Две ракеты попали в интернат, где сейчас расположен центр размещения переселенцев – именно там есть раненый. В момент удара там находились 42 человека", - написал Кириленко.

По его данным, две другие ракеты попали вблизи бывшего кинотеатра и во двор общежития. В здании повреждены окна, но никто не пострадал.

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