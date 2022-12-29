Мэр Харькова Игорь Терехов снова сообщает об ударах по городу. В этот раз россияне бьют по инфраструктуре Индустриального района.

Об этом он написал в своем телеграм-канале в четверг, 29 декабря.

Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется, добавил он.

Напомним, вчера вечером Харьков атаковали иранские беспилотники. Местные телеграм-каналы разместили видео зарева от взрыва в Харькове. Харьковский губернатор Олег Синегубов призывал оставаться в укрытиях.

Также сегодня утром во время массированной атаки по Украине РФ ударила по Харькову ракетами. Атака была в Слободском районе. В городе останавливалось метро, однако позже восстановило работу.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.