Россияне второй раз за день ударили по Харькову. Под ударом инфраструктура Индустриального района - Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов снова сообщает об ударах по городу. В этот раз россияне бьют по инфраструктуре Индустриального района.
Об этом он написал в своем телеграм-канале в четверг, 29 декабря.
Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется, добавил он.
Напомним, вчера вечером Харьков атаковали иранские беспилотники. Местные телеграм-каналы разместили видео зарева от взрыва в Харькове. Харьковский губернатор Олег Синегубов призывал оставаться в укрытиях.
Также сегодня утром во время массированной атаки по Украине РФ ударила по Харькову ракетами. Атака была в Слободском районе. В городе останавливалось метро, однако позже восстановило работу.
Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.
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