В среду, 28 декабря, российские войска снова обстреляли населенные пункты в Купянском районе Харьковской области. Вражеский снаряд попал в жилой многоквартирный дом в пгт Ковшаровка.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram-канале.

"Враг не перестает обстреливать мирные населенные пункты Харьковщины в Купянском районе. Сегодня примерно в 11:30 вражеский снаряд попал в жилой многоквартирный дом в пгт Ковшаровка. Квартира испытала значительные разрушения. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", - пишет Синегубов.

Напомним, сегодня, 28 декабря, в Харькове под удар попал Слободский район. В результате ранен 48-летний житель. Он находится в больнице.

Также мы писали, что здание Харьковской обладминистрации, пострадавшее от ракетного обстрела 1 марта, законсервировано. Его дальнейшая судьба будет определена позже.

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