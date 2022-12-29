Сегодня, 29 декабря, во время массированной атаки в Дарницком районе Киева из-за упавших обломков сбитой ракеты загорелся частный дом и автомобиль, обошлось без пострадавших.

Видео последствий падения сбитой ракеты публикует Киевская военная администрация.

Ранее сообщалось о падении обломков в четырех районах столицы Дарницком, Печерском, Соломенском и Голосеевском.

Напомним, россияне атаковали Киев 16 ракетами, все они были сбиты силами ПВО.

Также мы сообщали, что силы обороны Украины сбили 54 из 69 ракет, примененных россиянами в ходе массированной атаки.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 308-го дня войны. В The New York Times недавно написали, что Украина приближается к возвращению Кременной. В ВСУ вчера заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию и что на этом направлении продолжается работа наших подразделений. Зеленский выступил с посланием к Раде, в котором сказал, что Украина продолжает идти к победе. В Кремле заявили, что не примут никаких планов урегулирования, если они не будет признавать за РФ контроль над оккупированными украинскими территориями.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.