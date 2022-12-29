Последствия сегодняшней атаки на столицу. Фото: dsns.gov.ua

Во время сегодняшней массированной атаки россиян были сообщения о попаданиях обломков ракет в четырех районах Киева - Дарницком, Печерском, Соломенском и Голосеевском.

Об этом 29 декабря сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на своей сайте.

Из-за падения обломков в Дарницком районе случилось возгорание и разрушение конструкций двухэтажного жилого дома на площади 100 кв.м. Пожар ликвидирован.

По еще одному адресу разрушена кровля, до прибытия спасателей удалось спасти двоих людей, медики оказали им помощь на месте и госпитализировали.

Также госпитализировали 14-летнего подростка, которая вызывала спасателей.

Поисковые и аварийно-спасательные работы продолжаются, информация о потерпевших уточняется.

В Печерском районе произошло падение обломков вражеской ракеты на детскую площадку. Также падение обломков ракеты было еще по 2 адресам. Жертв и потерпевших нет. 

В Голосеевском районе обломки сбитой вражеской ракеты упали рядом с автомобилем. В Соломенском районе обломки сбитой вражеской ракеты упали на крышу 5-этажного жилого дома. В обоих случаях также обошлось без жертв и пострадавших. 

Последствия сегодняшней атаки на столицу.

Последствия сегодняшней атаки на столицу.

Напомним, россияне атаковали Киев 16 ракетами, все они были сбиты силами ПВО.

Также сообщалось, что ракетные атаки на Киевскую область отбиты, но обломки повредили 10 домов и больницу.

Кроме того, мы писали о том, что Залужный озвучил число выпущенных сегодня россиянами ракет и рассказал, сколько из них сбила ПВО.

В отдельном материале "Страна" подвела итоги новой массированной ракетной атаки по Украине.

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