Во время сегодняшней массированной атаки россиян были сообщения о попаданиях обломков ракет в четырех районах Киева - Дарницком, Печерском, Соломенском и Голосеевском.

Об этом 29 декабря сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на своей сайте.

Из-за падения обломков в Дарницком районе случилось возгорание и разрушение конструкций двухэтажного жилого дома на площади 100 кв.м. Пожар ликвидирован.

По еще одному адресу разрушена кровля, до прибытия спасателей удалось спасти двоих людей, медики оказали им помощь на месте и госпитализировали.

Также госпитализировали 14-летнего подростка, которая вызывала спасателей.

Поисковые и аварийно-спасательные работы продолжаются, информация о потерпевших уточняется.

В Печерском районе произошло падение обломков вражеской ракеты на детскую площадку. Также падение обломков ракеты было еще по 2 адресам. Жертв и потерпевших нет.

В Голосеевском районе обломки сбитой вражеской ракеты упали рядом с автомобилем. В Соломенском районе обломки сбитой вражеской ракеты упали на крышу 5-этажного жилого дома. В обоих случаях также обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, россияне атаковали Киев 16 ракетами, все они были сбиты силами ПВО.

Также сообщалось, что ракетные атаки на Киевскую область отбиты, но обломки повредили 10 домов и больницу.

Кроме того, мы писали о том, что Залужный озвучил число выпущенных сегодня россиянами ракет и рассказал, сколько из них сбила ПВО.

В отдельном материале "Страна" подвела итоги новой массированной ракетной атаки по Украине.