В Беларуси заявляют о падении ракеты С-300 на территории республики. Утверждается, что это была якобы украинская ракета, и об этом доложили президенту Александру Лукашенко.

Об этом пишет государственно агентство "БелТА".

По поручению президента Беларуси группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны устанавливает причины падения.

На данный момент называют 2 версии: "Залёт ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону", и сбитие ракеты "в результате работы систем ПВО Беларуси".

Мониторинговая группа "Белорусский гаюн" публикует фото, предположительно, упавшей на территории Беларуси ракеты.

Сообщается, что ракета была найдена в поле в Ивановском районе Брестской области. На фото ее обломки похожи на части ракеты от ЗРК "С-300".

Со ссылкой на сообщения в соцсетях пишут, что "недалёко от деревни Горбаха ПВО сбили ракету, по первой информации пострадавших нет".

Напомним, сегодня утром РФ массированно обстреляла Украину. По информации главкома ВСУ Залужного, Силы обороны Украины сбили 54 из 69 ракет, примененных сегодня противником.

Также мы писали, что россияне атаковали Киев 16 ракетами, все они были сбиты силами ПВО.

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