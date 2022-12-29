В Киевской области ракетные атаки 29 декабря отбиты, но обломки повредили дома и больницу.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Без света в области 180 тысяч абонентов, действуют экстренные отключения, сообщил он.

В области повреждены 10 частных домов в Бучанском районе, один - в Вышгородском, в Фастовском районе обломками повреждено медучреждение.

Напомним, по данным военной администрации Киева, россияне атаковали столицу 16 ракетами, все они были сбиты силами ПВО.

Также мы писали о том, что в Киеве в результате ракетной атаки РФ пострадали три человека, среди них 14-летняя девочка.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

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