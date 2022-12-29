Утром 29 декабря в воздушном пространстве Киева было зафиксировано 16 ракет. Все они были уничтожены силами ПВО.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации в телеграм-канале.

Обломками сбитых ракет повреждены три частных дома и один автомобиль в Дарницком районе. Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском.

Известно о трех пострадавших. Их госпитализировали.

Напомним, РФ ударила по Харькову ракетами, зафиксированы прилеты.

Также мы писали, что РФ ударила по объекту энергетики в Одесской области, в регионе действуют экстренные отключения света.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 308-го дня войны. В The New York Times недавно написали, что Украина приближается к возвращению Кременной. В ВСУ вчера заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию и что на этом направлении продолжается работа наших подразделений. Зеленский выступил с посланием к Раде, в котором сказал, что Украина продолжает идти к победе. В Кремле заявили, что не примут никаких планов урегулирования, если они не будет признавать за РФ контроль над оккупированными украинскими территориями.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.