После утренней ракетной атаки РФ 29 декабря есть повреждения объектов генерации и электросетей.

Об этом в соцсетях сообщил профильный министр Герман Галущенко.

"По состоянию на 11:00 сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах. Поэтому будут происходить аварийные отключения света", - добавил он.

Напомним, по данным мэра Киева Виталия Кличко, у 40% киевлян нет света после ракетной атаки РФ.

Также мы писали о том, что РФ ударила по объекту энергетики в Одесской области, в регионе действуют экстренные отключения света.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 308-го дня войны. В The New York Times недавно написали, что Украина приближается к возвращению Кременной. В ВСУ вчера заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию и что на этом направлении продолжается работа наших подразделений. Зеленский выступил с посланием к Раде, в котором сказал, что Украина продолжает идти к победе. В Кремле заявили, что не примут никаких планов урегулирования, если они не будет признавать за РФ контроль над оккупированными украинскими территориями.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.