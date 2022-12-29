В результате сегодняшней ракетной атаки на Харьковскую область погибло два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В области зафиксированы прилеты вражеских ракет. Все были нацелены на объекты нашей критической инфраструктуры. По предварительной информации, в результате ударов оккупантов, к сожалению, погиб 50-летний мужчина, еще двое получили ранения. Госпитализированы в среднем состоянии"- сообщил Синегубов.

Позже, по данным Областного центра экстренной медпомощи, один из раненых умер в машине скорой. Другой - госпитализирован.

Напомним, мы писали, что мэр Харькова Игорь Терехов снова сообщает об ударах по городу. В этот раз россияне бьют по инфраструктуре Индустриального района.

Также мы рассказали, что сегодня утром во время массированной атаки по Украине РФ ударила по Харькову ракетами. Атака была в Слободском районе. В городе останавливалось метро, однако позже восстановило работу.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 308-го дня войны. В The New York Times недавно написали, что Украина приближается к возвращению Кременной. В ВСУ вчера заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию и что на этом направлении продолжается работа наших подразделений. Зеленский выступил с посланием к Раде, в котором сказал, что Украина продолжает идти к победе. В Кремле заявили, что не примут никаких планов урегулирования, если они не будет признавать за РФ контроль над оккупированными украинскими территориями.

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