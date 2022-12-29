Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Россия делала высокую ставку на массированный удар по Украине 29 декабря. К этой атаке они готовились две недели.

Об этом он сообщает в Telegram-канале.

"Десятая масштабная атака Россия пытается лишить украинцев света перед Новым годом. Враг делал высокую ставку на эту атаку, готовился к ней две недели", - пишет Шмыгаль.

Премьер-министр сообщил, что украинские силы ПВО продемонстрировали невероятный уровень сноровки и эффективности, сбиты 54 из 69 ракет.

"В то же время, не обошлось без попаданий и повреждений, в частности в энергообъекты. В некоторых областях могут применяться экстренные отключения, чтобы избежать аварий в сетях. Наши энергетики уже работают, чтобы все отремонтировать", - добавил Шмыгаль.

Напомним, сегодня утром РФ массированно обстреляла Украину. По информации главкома ВСУ Залужного, Силы обороны Украины сбили 54 из 69 ракет, примененных сегодня противником.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 308-го дня войны. В The New York Times недавно написали, что Украина приближается к возвращению Кременной. В ВСУ вчера заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию и что на этом направлении продолжается работа наших подразделений. Зеленский выступил с посланием к Раде, в котором сказал, что Украина продолжает идти к победе. В Кремле заявили, что не примут никаких планов урегулирования, если они не будет признавать за РФ контроль над оккупированными украинскими территориями.

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