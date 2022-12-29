По Львовской области противник выпустил шесть ракет, из которых удалось сбить четыре, оставшиеся две попали в электроподстанцию.

Об этом 29 декабря сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в своем телеграм-канале.

Без электричества 282 населенных пункта, из них 76 - частично.

Сложнее всего подать напряжение во Львов и ближайшие к областному центру населенные пункты, добавил он.

Ранее Козицкий сообщал, во Львовской области зафиксирован прилет по объекту энергетики.

Также мы писали, что во Львове самая тяжелая ситуация с энергетикой во всей области - 90% потребителей остались без электричества.

О последствиях сегодняшней атаки по Украине мы писали в отдельном материале.

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