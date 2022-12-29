В Ивано-Франковской области в результате сегодняшней массированной атаки россиян под удар попал энергетический объект.

Об этом сообщает глава ОВА Светлана Онищук.

Возник пожар на площади в 50 кв.м., его удалось локализировать в 11:25. Обошлось без жертв и пострадавших.

Власти Львовской области также заявили о прилете по объекту энергетической инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Из-за повреждений в области аварийные отключения электричества. Без света более 470 тысяч абонентов.

Самая сложная ситуация во Львове и близлежащих населенных пунктах.

Также сообщается, уничтожены 70% ракет, которые летели над областью.

Напомним, в селе Ивано-Франковской области российская ракета прилетела в частный дом.

Также сообщалось, что во Львове 90% потребителей без света, Садовой предупреждал о возможных перебоях с водой.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.