В Ивано-Франковской и Львовской областях зафиксированы прилеты по объектам энергетики
В Ивано-Франковской области в результате сегодняшней массированной атаки россиян под удар попал энергетический объект.
Об этом сообщает глава ОВА Светлана Онищук.
Возник пожар на площади в 50 кв.м., его удалось локализировать в 11:25. Обошлось без жертв и пострадавших.
Власти Львовской области также заявили о прилете по объекту энергетической инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Из-за повреждений в области аварийные отключения электричества. Без света более 470 тысяч абонентов.
Самая сложная ситуация во Львове и близлежащих населенных пунктах.
Также сообщается, уничтожены 70% ракет, которые летели над областью.
Напомним, в селе Ивано-Франковской области российская ракета прилетела в частный дом.
Также сообщалось, что во Львове 90% потребителей без света, Садовой предупреждал о возможных перебоях с водой.
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