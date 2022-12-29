Во Львове прогремели взрывы. 90% города без света, возможны перебои с водой - Садовой
В четверг, 29 декабря, 90% Львова остались без электричества. Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовой.
Он также добавил, что возможны перебои с водоснабжением. Критическая инфраструктура переходит на дизель-генераторы.
До этого Садовой сообщал о взрывах во Львове и призывал горожан находиться в укрытиях.
Напомним, в Украине масштабная тревога. Власти регионов предупреждали о возможных ударах и советуют зарядить телефоны и запастись водой.
Между тем, Арестович заявил, что сегодня РФ планирует запустить по Украине более 100 ракет в несколько волн.
Уже сообщалось, что над Сумской областью сбита ракета. В Киеве, Полтавской, Житомирской и Одесской областях работает ПВО.
Кроме того, в регионах Украины из-за угрозы ракетных ударов превентивно отключают свет.
Также мы писали, что в Киеве обломки сбитой ракеты упали на частный дом и припаркованный рядом автомобиль, а в Харькове сообщали об обстреле.
"Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.