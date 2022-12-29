В четверг, 29 декабря, 90% Львова остались без электричества. Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовой.

Он также добавил, что возможны перебои с водоснабжением. Критическая инфраструктура переходит на дизель-генераторы.

До этого Садовой сообщал о взрывах во Львове и призывал горожан находиться в укрытиях.

Напомним, в Украине масштабная тревога. Власти регионов предупреждали о возможных ударах и советуют зарядить телефоны и запастись водой.

Между тем, Арестович заявил, что сегодня РФ планирует запустить по Украине более 100 ракет в несколько волн.

Уже сообщалось, что над Сумской областью сбита ракета. В Киеве, Полтавской, Житомирской и Одесской областях работает ПВО.

Кроме того, в регионах Украины из-за угрозы ракетных ударов превентивно отключают свет.

Также мы писали, что в Киеве обломки сбитой ракеты упали на частный дом и припаркованный рядом автомобиль, а в Харькове сообщали об обстреле.

"Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

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