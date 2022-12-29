Эфир советника Офиса президента Алексея Арестовича в программе Марка Фейгина 28 декабря не состоялся: как сообщил Фейгин, у Арестовича выключили свет.

Эфир анонсировался в ютуб-канале Feigin Live, но потом исчез.

Тем временем в телеграм-канале Арестовича в 23:15 появился пост с видео эфира у Юлии Латыниной, который, вероятно, был записан до того.

Между тем в Yasno сообщили, когда в Киеве начнут действовать плановые отключения света.

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