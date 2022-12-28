Украина будет иметь успешное будущее, только если откажется от поиска врагов и сосредоточится на создании образа будущего.

Об этом в своем Telegram-канале написал советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Будущее - создаёт, а поиск врага - только проедает.

Если не ищем и не делаем будущее, будем искать и делать себе врагов - внешних и внутренних.

Этим путём пошла РФ и посмотрите, что она с собой сделала.

Мы колеблемся в суперпозиции - вроде, как волнуемся за будущее, но и верим в многочисленных внутренних врагов (а как же в них не верить, если мы сами их создаём?).

Если не сможем инсталлировать Будущее, как цель, критерий и мотив, нам конец.

Поиск и накачка внутреннего врага ляжет на традиционный архетип "Чёрной рады" и доест победившую Украину после победы дотла", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Алексей Арестович отказался сообщать подробности ситуации на фронте, заявив, что "это может стоить жизни украинских солдат".

Также "Страна" рассказывала, что Алексей Арестович, сидя в кровати под розовым одеялом, дал интервью о политике и личной жизни.